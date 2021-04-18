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Erzurum'dan altın vuruş!

Dadaşlar 2’de Emrah ile öne geçti. Rodallega 46’da müthiş ALTIN VURUS. attı, 64’te 2-1 yaptı. Rashani 79 ve 86’da maçı kopardı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Erzurum'dan altın vuruş!

'in ateş hattında oynanan maçında gülen taraf BB Erzurumspor oldu. Denizlispor'a konuk olan mavi-beyazlılar 2. dakikada öne geçti. Obertan'ın şutunu Cenk çeldi, Emrah Başsan tamamladı. 46'da Rodallega kaleci Göktuğ'nun önde olduğunu gördü ve 40 metreden müthiş bir gol attı: 1-1.

64'TE Rodallega uzak köşeye vurdu: 2-1. 79'da Oltan'ın kafayla indirdiği topu Rashani düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-2. 86'da Omolo ile paslaşarak ceza sahasına giren Rashani, topu boş kaleye göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 2-3.

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