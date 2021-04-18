Erzurum'dan altın vuruş!

SÜPER Lig'in ateş hattında oynanan maçında gülen taraf BB Erzurumspor oldu. Denizlispor'a konuk olan mavi-beyazlılar 2. dakikada öne geçti. Obertan'ın şutunu Cenk çeldi, Emrah Başsan tamamladı. 46'da Rodallega kaleci Göktuğ'nun önde olduğunu gördü ve 40 metreden müthiş bir gol attı: 1-1.

64'TE Rodallega uzak köşeye vurdu: 2-1. 79'da Oltan'ın kafayla indirdiği topu Rashani düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-2. 86'da Omolo ile paslaşarak ceza sahasına giren Rashani, topu boş kaleye göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 2-3.