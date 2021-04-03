Real bile gelse...

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Erzurumspor, Yılmaz Vural yönetiminde Konyaspor maçıyla bu hasretini dindirmek istiyor. Konya karşısında takımının başında ilk maçına çıkacak olan Vural, 3 puan iddiasını verdiği Real Madrid örneğiyle ortaya koydu. Vural, "Konyaspor değil Real Madrid gelse yenmemiz lazım kim gelirse gelsin. A.Gücü Galatasaray'ı yeniyor peşine G.Birliği Fenerbahçe'yi yenebiliyor. Sonuç olarak sonuncunun birinciyi yendiği bir lig oynanıyor" dedi.

10 MAÇTA 30 PUAN

Dadaşlar'ın 10 maç içerisinde 6 maçtan galip ayrılmazsa başının belaya gireceğini ifade eden Vural, "Erzurumspor şimdi 10 maçta 6 maç kazanmazsa başı belaya girecek. Bize soruyorlar '10 maçta kaç puan?' diye ben 30 puan diyorum. Çünkü Erzurumspor herkese karşı kazanabilir. Sahada 30 puan alacak bir uygulama yapmanız lazım. Rakipten daha fazla koşup, disiplinli olmamız lazım, doğru taktikler vermemiz lazım" diye konuştu.

HEDEFİMİZ 30 PUANDAKİ TAKIMLAR

Yılmaz Vural, ligde kalmak için 30 puanlardaki takımları yakalamaları gerektiğinin altını çizdi. Tecrübeli hoca, "Bizim dezavantajımız son maçımızın bay olması. Son maçta berabere kalan takımlar ligde kalırsa onlar berabere kalır biz sadece bakarız yapacak bir şey olmaz" dedi.