BB Erzurumspor'da hedef 6 zafer

Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, sahalarında oynayacakları Konya karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Ligde 6 maçtır kazanamayan takımda oyuncularına büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan usta hoca, "Bizim dezavantajımız son hafta BAY olacağız. Çok ince hesaplar yaparak geri kalan maçlarımızı kazanma anlayışıyla oynamak gerekiyor. Ligde 30 maçta 6 galibiyet alan takımımızın, kalan 10 maçta 6 galibiyet alması lazım. Bana göre baraj 45 puan olur. Çünkü 34 maçlık bir ligde düşmeme puanı 39 puandı. Kolay rakipler yok. Lafla galip gelinmiyor, doğru tespitleri sahada kardeşlerimiz uygulayacak" dedi.

'İŞ OLSUN' DİYE GELMEDİM

Dadaşlar'ın ligde kalıcı olmasını gönülden istediğini belirten Yılmaz Vural, Erzurum'a 'iş olsun' diye gelmediğinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Gönül isterdi ki burada taraftara karşı oynayalım. Erzurumspor taraftarı ile ilişkimin çok iyi olduğunu biliyorum. Onların bize sosyal medyadan verdiği mesajları biliyorum. Taraftarın hepsi bize güveniyor. Bu güveni boşa çıkarmamak için Yılmaz Vural olarak elimden ne geliyorsa yapma sorumluluğunda hissediyorum. 'İş olsun' diye buraya gelmedim, 'yapabiliriz' diye geldik. İnşallah Allah mahcup etmez, başarılı oluruz" diye umut dağıttı.

Takıma yaklaşımından bahseden Yılmaz Vural, "Birçok hoca değişikliği oldu ve oyuncu da bir türlü tespit edilmemiş bir anlayışı yorumlamaya çalışıyor. Kendileriyle konuştum, bunlar oyun bilgisi üst seviyede olan futbolcular" yorumunu yaptı.

ERZURUMSPOR HÜCUM EDECEK

Erzurumspor'da zor bir göreve talip olduğunun altını çizen Yılmaz Vural, oynatmak istediği sistemle ilgili bilgiler verdi. Vural, "Biraz daha oyunu farklı yorumlamamız lazım. Çünkü ligde 49 golle en fazla gol yemiş üçüncü takımız. Bu durum daha ofansif bir kurgu gerektiriyor. Kaleye daha yakın, pozisyon oluşturacak bir mantıkla oynamalıyız" dedi.