Haberler BB Erzurumspor Dadaş’ta hoca kıyımı sürüyor

Dadaş’ta hoca kıyımı sürüyor

ve 'in ardından koltuğu 'a emanet eden 'da yönetim umduğunu bulamadı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Dadaş’ta hoca kıyımı sürüyor

Bakkal yönetiminde 16 maça çıkan Dadaşlar; 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi alarak hanesine 18 puan yazdırabildi. Son olarak 'a 3-1 yenilen , usta hoca ile yollarını ayırdı. Kulüpte yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

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