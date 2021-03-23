Bakkal yönetiminde 16 maça çıkan Dadaşlar; 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi alarak hanesine 18 puan yazdırabildi. Son olarak Antalyaspor'a 3-1 yenilen Erzurumspor, usta hoca ile yollarını ayırdı. Kulüpte yeni teknik direktör arayışları sürüyor.
Dadaş’ta hoca kıyımı sürüyor
Mehmet Özdilek ve Hüseyin Şimşir'in ardından koltuğu Mesut Bakkal'a emanet eden Erzurumspor'da yönetim umduğunu bulamadı.
BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50