Dadaşlar direğe takıldı

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen BB Erzurumspor, ligin flaş ekiplerinden F.Karagümrük'ü ağırladı. Maçta öne geçen taraf, 17'de Aatif'le penaltıdan ağları sarsan Dadaşlar oldu. 30'da Sobiech, ilk yarınını skorunu belirledi: 1-1. İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul ekibi, 53'te Ndao'nun asistini voleyle tamamlayan Castro'yla skor üstünlüğünü yakaladı: 1-2. Hemen 10 dakika sonrasında Osman, eşitliği sağladı: 2-2. 80'de yine Osman, sağ çaprazda dar açıdan boş ağları havalandıramadı. Ardından 82'de Boumal'ın şutu direğe çarpıp dışarı çıktı ve mavibeyazlılar son dakikalarda iki mutlak gol kaçırdığı kritik karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılıp üst üste 2 yenilgi sonrasında puanla tanışırken, kırmızı-siyahlılar ise yenilmezlik serisini 2 maça yükseltti.



BAKKAL MEMNUN

Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, galibiyet için mücadele eden iki takımı da kutladı. Bakkal, "Son saniyeye kadar galibiyet için mücadele eden hem Karagümrük hem de Erzurumsporlu futbolcuları kutluyorum. Çok güzel bir maç oldu. 55'te yenik girdiğimiz maçı kazanmak çok iyi, muhteşem bir sonuç olurdu" dedi.