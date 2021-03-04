Haberler BB Erzurumspor Dadaşlar direğe takıldı

direğe takıldı

Düşmeme mücadelesi veren , karşısında öne geçtiği maçta 2-1 geri düştü. ’la eşitledi, 82’de ’la direğe takıldı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Dadaşlar direğe takıldı

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen , ligin flaş ekiplerinden F.Karagümrük'ü ağırladı. Maçta öne geçen taraf, 17'de 'le penaltıdan ağları sarsan oldu. 30'da , ilk yarınını skorunu belirledi: 1-1. İkinci yarıya hızlı başlayan , 53'te 'nun asistini voleyle tamamlayan 'yla skor üstünlüğünü yakaladı: 1-2. Hemen 10 dakika sonrasında , eşitliği sağladı: 2-2. 80'de yine Osman, sağ çaprazda dar açıdan boş ağları havalandıramadı. Ardından 82'de 'ın şutu direğe çarpıp dışarı çıktı ve mavibeyazlılar son dakikalarda iki mutlak gol kaçırdığı kritik karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılıp üst üste 2 yenilgi sonrasında puanla tanışırken, kırmızı-siyahlılar ise yenilmezlik serisini 2 maça yükseltti.

BAKKAL MEMNUN
Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, galibiyet için mücadele eden iki takımı da kutladı. Bakkal, "Son saniyeye kadar galibiyet için mücadele eden hem Karagümrük hem de Erzurumsporlu futbolcuları kutluyorum. Çok güzel bir maç oldu. 55'te yenik girdiğimiz maçı kazanmak çok iyi, muhteşem bir sonuç olurdu" dedi.

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