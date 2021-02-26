Haberler BB Erzurumspor BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını tamamladı

maç hazırlıklarını tamamladı

'in 17. haftasında , deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 17:36
BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını tamamladı

yarın deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör gözetiminde olan futbolcular antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas oyunu yapan futbolcular taktik çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

BB Erzurumspor, antrenman sonrası hava yoluyla 'a giderek kampa girdi.

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