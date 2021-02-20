Rekor maçı

Son 6 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alan, puanını 25'e çıkararak düşme hattının bir basamak üzerine yükselen Dadaşlar, çıkışını Hatay karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde 2018-19'da 8 ile 13. haftaları arasında 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan mavi- beyazlılar, bu sezon da 19 ile 25. haftalar arasında aynı seriyi yaptı. Mesut Bakkal yönetiminde yükselişe geçen Erzurum'da tek hedef; kazanarak hem ateş hattından uzaklaşma hem de ligde ilk kez 7 maçlık yenilmezlik serisini yakalayıp tarih yazmak.

TARAFTARIMIZI SEVİNDİRECEĞİZ

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, yarın güzel bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "İlk yarıda Hatay, pandemiden çok etkilenmişti ve bizim maçımız ertelenmişti. Daha sonra oynadığımızda çok iyi gitmediğimiz bir dönemde yenilmiştik. Şimdi 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldığımız 6 haftalık bir periyot var. Bu yüzden güzel bir maç olacak. Hocamız zaten gerekli bütün çalışmalarını, analizlerini yapıyor. İnşallah maçtan güzel bir sonuçla ayrılıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

SIRRIMIZ; BİRLİKTELİK

Erzurum'da ter dökecek Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel, yakaladıkları başarının sırrını açıkladı. 37 yaşındaki savunmacı, "Yenilerle, yıllarca bu kulübe hizmet etmiş oyuncuların birlikteliği bu başarıyı yakalamamıza sebep oldu" dedi.

SAVUNMAYA ALTIN DOKUNUŞ

Teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ın gelişiyle çıkışa geçen Erzurumspor, en önemli değişimi savunmasında yaşadı. Ligin en çok gol yiyen takımlarından olan Dadaşlar, 6 maçlık yenilmezlik serisi yaptığı bu periyotta kalesinde sadece 3 gol gördü.