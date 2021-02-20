Haberler BB Erzurumspor Rekor maçı

Rekor maçı

6 maçtır namağlup, düşmeme mücadelesi veren , yarın karşısında hem ateş hattından uzaklaşma hem de ligde ilk kez 7 maçlık yenilmezlik peşinde olacak.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 22:12 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Rekor maçı

Son 6 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alan, puanını 25'e çıkararak düşme hattının bir basamak üzerine yükselen , çıkışını karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde 2018-19'da 8 ile 13. haftaları arasında 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan mavi- beyazlılar, bu sezon da 19 ile 25. haftalar arasında aynı seriyi yaptı. yönetiminde yükselişe geçen 'da tek hedef; kazanarak hem ateş hattından uzaklaşma hem de ligde ilk kez 7 maçlık yenilmezlik serisini yakalayıp tarih yazmak.

TARAFTARIMIZI SEVİNDİRECEĞİZ
Basın Sözcüsü , yarın güzel bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "İlk yarıda Hatay, pandemiden çok etkilenmişti ve bizim maçımız ertelenmişti. Daha sonra oynadığımızda çok iyi gitmediğimiz bir dönemde yenilmiştik. Şimdi 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldığımız 6 haftalık bir periyot var. Bu yüzden güzel bir maç olacak. Hocamız zaten gerekli bütün çalışmalarını, analizlerini yapıyor. İnşallah maçtan güzel bir sonuçla ayrılıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

SIRRIMIZ; BİRLİKTELİK
Erzurum'da ter dökecek 'da kaptan , yakaladıkları başarının sırrını açıkladı. 37 yaşındaki savunmacı, "Yenilerle, yıllarca bu kulübe hizmet etmiş oyuncuların birlikteliği bu başarıyı yakalamamıza sebep oldu" dedi.

SAVUNMAYA ALTIN DOKUNUŞ
Teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ın gelişiyle çıkışa geçen Erzurumspor, en önemli değişimi savunmasında yaşadı. Ligin en çok gol yiyen takımlarından olan Dadaşlar, 6 maçlık yenilmezlik serisi yaptığı bu periyotta kalesinde sadece 3 gol gördü.

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