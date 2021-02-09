Tek suçlu Ackah

Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, Kayserispor maçında "şaibe" iddiasında kasıtlarının maçta kırmızı kart gören futbolcu Yaw Ackah olduğunu belirterek, "Biz asla Kayserispor camiasını suçlamıyoruz" dedi. Düzgün, "Bizim söylemimiz tamamen futbolcu üzerinedir. Art niyet vardır, yoktur bunu da bilemem. Ama biz asla ve katiyen Kayserispor camiasını suçlamıyoruz. Böyle bir ithamımız da yoktur. Bu çok önemli bir noktadır bizim için" açıklamasını yaptı. Erzurumspor'un Kayserispor'dan kiraladığı Ackah, eski takımına karşı oynadıkları maçın 35. dakikasında gördüğü kırmızı kartla iki kulüp arasında tartışmaya neden olmuştu.