Haberler BB Erzurumspor Mesut Bakkal Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddetti

'dan gelen astronomik teklifi reddetti

’un başına geçtikten sonra 7 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mavi-beyazlı ekibi çıkışa geçiren ’a ’dan teklif geldi. Ancak tecrübeli çalıştırıcı gelen astronomik teklifi reddetti.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 11:41
Mesut Bakkal Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddetti

'in tecrübeli hocalarından 'a kancası. 'un başına geçtikten sonra mavi-beyazlı ekibi yükselişe geçiren Bakkal, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 11 puan topladı ve ligin dibindeki BB Erzurumspor, 20 puana ulaşarak 18. sıraya yükseldi. BB Erzurumspor'un başında gösterdiği performansın ardından Mesut Bakkal, Arabistan ekiplerinin radarına gerdi. 'ndan gelen astronomik teklife sıcak bakmayan ve 'da yola devam edeceğini ifade eden tecrübeli teknik adam, Suudi yetkililere teşekkür ederek teklifi geri çevirdi. Teklifi yapan ekibinin ismi gizli tutulurken, Suudi yetkililerin önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Mesut Bakkal'ın kapısını çalacağı öğrenildi.


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