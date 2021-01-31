BB Erzurumspor - Ankaragücü: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Müsabaka Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın tek golü 68. dakikada Novikovas'ın asistinde Cenk Ahmet'ten geldi. Öte yandan Erzurumspor'da Boumal, 61. ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Ankaragücü'nde Endri Çekici, 90+8'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Erzurumspor puanını 20'ye çıkarttı ve 18. sırada kendine yer buldu. Ankaragücü ise 18 puanla 20. sırade yer aldı.