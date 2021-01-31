Haberler BB Erzurumspor BB Erzurumspor - Ankaragücü: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

'in 22. haftasında ve MKE , Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 13:26 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 15:35
BB Erzurumspor - Ankaragücü: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve MKE , 'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Müsabaka Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın tek golü 68. dakikada Novikovas'ın asistinde 'ten geldi. Öte yandan Erzurumspor'da , 61. ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Ankaragücü'nde Endri Çekici, 90+8'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Erzurumspor puanını 20'ye çıkarttı ve 18. sırada kendine yer buldu. Ankaragücü ise 18 puanla 20. sırade yer aldı.

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