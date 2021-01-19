Erzurumspor 3 puanı hatırladı

Ara transferde kadrosunu 6 isimle takviye eden BB Erzurumspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu... Yeni transferleri Szumski (kaleci) ve Aatif ile maçta etkili olan Dadaşlar, bu galibiyetle ligin dibinden kurtulurken, gelecek haftalara daha umutul bakmaya başladı. Karşılaşmanın 31. dakikasında Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar'ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet'in önünde kaldı. Cenk Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

LUCKASSEN KIZARDI

Ev sabihi Kasımpaşa 39. dakikada beraberlik golünü kaçırdı. Soldan Varga'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda, Szumski çeldi. Topu önünde bulan Thelin bir kez daha şutunu çekse de üst direk gole izin vermedi. 68. dakikada Aatif ortaladı, kale sahasında Gomes ayak koyarak farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarıda direğe takılan Thelin, bu kez affetmedi ve Kasımpaşa'yı umutlandırdı. Ancak kalan dakikalarda puan getirecek golü bulamayan İstanbul temsilcisi, 90. dakikada Luckassen'in ikinci sarıdan kızırmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. 3 puan da Dadaş'ın oldu: 1-2.