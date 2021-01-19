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3 puanı hatırladı

Yeni transferleriyle coşan BB , zorlu deplasmanda ’yı Kılıç ve ’in golleriyle devirdi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Erzurumspor 3 puanı hatırladı

Ara transferde kadrosunu 6 isimle takviye eden BB , 'yı deplasmanda 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu... Yeni transferleri (kaleci) ve ile maçta etkili olan Dadaşlar, bu galibiyetle ligin dibinden kurtulurken, gelecek haftalara daha umutul bakmaya başladı. Karşılaşmanın 31. dakikasında Erzurumspor öne geçti. 'ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top 'in önünde kaldı. Cenk Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

LUCKASSEN KIZARDI

Ev sabihi Kasımpaşa 39. dakikada beraberlik golünü kaçırdı. Soldan 'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan 'in şutunda, çeldi. Topu önünde bulan Thelin bir kez daha şutunu çekse de üst direk gole izin vermedi. 68. dakikada Aatif ortaladı, kale sahasında ayak koyarak farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarıda direğe takılan Thelin, bu kez affetmedi ve Kasımpaşa'yı umutlandırdı. Ancak kalan dakikalarda puan getirecek golü bulamayan , 90. dakikada 'in ikinci sarıdan kızırmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. 3 puan da Dadaş'ın oldu: 1-2.

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