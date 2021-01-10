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'a Polonyalı kaleci! ile anlaşma sağlandı

18. Haftada evinde oynayacağı hazırlıklarını tamamladı. Diğer taraftan transfer çalışmalarına devam eden BB Erzurumspor, Polonyalı file bekçisi ile anlaşmaya vardı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 22:25
BB Erzurumspor'a Polonyalı kaleci! Jakup Szumski ile anlaşma sağlandı

Pazartesi günü saat 16.00'da evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Tecrübeli teknik adam gözetiminde olan mavi-beyazlı ekip antrenmana, düz koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu yapan futbolcular çift kale maç yaptıktan sonra antrenmana son verdi. Öte yandan Polonyalı kaleci ile de anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki file bekçisinin 'a gelmesi bekleniyor.

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