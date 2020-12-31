Erzurumspor’da gündem transfer

Teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getiren Doğu ekibi, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu ile Maribor forması giyen kaleci Kenan Piric'e kanca attı. Yönetim, her iki oyuncunun da transferinde şartları zorlarken, Bakkal'ın da onay verdiği kaydedildi.