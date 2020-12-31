Teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getiren Doğu ekibi, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu ile Maribor forması giyen kaleci Kenan Piric'e kanca attı. Yönetim, her iki oyuncunun da transferinde şartları zorlarken, Bakkal'ın da onay verdiği kaydedildi.
Erzurumspor’da gündem transfer
Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kötü gidişe son veren Erzurumspor'da gündem transfer…
BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:03 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50