Haberler BB Erzurumspor Erzurumspor’da gündem transfer

’da gündem

galibiyetiyle kötü gidişe son veren 'da gündem

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:03 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Erzurumspor’da gündem transfer

Teknik direktörlüğe 'ı getiren Doğu ekibi, 'da kadro dışı bırakılan ile Maribor forması giyen kaleci Kenan Piric'e kanca attı. Yönetim, her iki oyuncunun da transferinde şartları zorlarken, Bakkal'ın da onay verdiği kaydedildi.

SON DAKİKA