Dadaş sürprizi

Süper Lig'de 9 sarı kartın çıktığı zorlu mücadelede, Erzurumspor, bu sezon evinde namağlup Y.Malatya karşısında önemli bir sürprize imza attı. Yeni hocası Mesut Bakkal'la ilk maçına çıkan Dadaş, 44'te Gomes'in golüyle ilk yarıyı üstün tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 62'de Acquah'ın vuruşuyla eşitliği sağladı. 5 dakika sonra Dadaş, yeniden öne geçti. Emrah'ın ara pasıyla buluşan Donald, ağları sarstı: 1-2. Bu golün 4 dakika sonrasında da Obertan, maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 1-3. Dadaş, üst üste 5 yenilginin ardından puan sevinci yaşarken, Y.Malatya 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

HAYIRLI OLSUN

Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımıyla 1 idman yaptığını vurgulayıp, camiaya umut dağıttı. Bakkal, "Uzun süredir galibiyet alamayan bir Erzurumspor takımı bu direnci gösteriyorsa daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahiptir" diye konuştu.