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Erzurumspor Denizlispor maçı CANLI

'in 14. haftasında . Erzurumspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. mağlubiyetinin ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollarını ayıran Dadaşlar, Denizlispor'u yenerek ligdeki 10 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son maçında lider Alanyaspor'u deviren Horozlar da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:57
BB Erzurumspor Denizlispor maçı CANLI

'de 14. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Denizlispor'u konuk ediyor.

Son olarak 'a 4-0 mağlup olan Dadaşlar, rakibini mağlup edip 10 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Yeni hocası yönetiminde çıktığı ilk maçta lider Alanya'yı deviren Horozlar ise, engelini de kayıpsız geçip galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR CANLI


BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan, Mehmet, Osman, Hasan, Kaan, Donald, Sissoko, Obertan, İbrahim, Sadiku, Gomes

Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega, Sacko

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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