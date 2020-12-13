Erzurumspor - Gençlerbirliği: 0-1 | MAÇ ÖZETİ

BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Ankara temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Gençlerbirliği'nin golü 81. dakikada Sefa Yılmaz'dan geldi. Öte yandan Erzurumspor, 89. dakikada Sissoko ile rakip ağları sarsarken, maçın hakemi 'elle oynama gerekçesiyle' golü iptal etti.
Bu sonuçla Gençlerbirliği, 11 puanla 16. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 9 puanla 19. sırada kendine yer buldu.
BB Eruzurumspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.