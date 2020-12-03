Çimşir Erzurum'da

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'in yerine Hüseyin Çimşir getirildi. Dadaşlar, Hüseyin Çimşir'in fotoğrafını paylaşarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun" şeklinde yeni hocasını duyurdu. Geçen sezon Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın yardımcısıyken 2 Aralık'ta Karaman'ın yerine gelen 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, Fırtına'da 21 maçta görev aldı. Erzurum'a 1.5 yılı opsiyonlu imza atan Çimşir, "İlk hedef düşme potasından uzaklaşmak. Bana inananların yüzünü kesinlikle kara çıkarmayacağım" dedi.

LENNON PATLAMAYA HAZIR!

Kayserispor'un 33 yaşındaki İngiliz milli yıldızı Aaron Lennon, deplasmandaki Göztepe maçı öncesi başarı sözü verdi. Süper Lig'de 7 maçta görev alan ancak henüz skor katkısı sağlayamayan tecrübeli sağ açık, "K.Gümrük maçında takım çok iyi oynadı. Tabii ki benim performansım da zamanla artıyor ve iyiye gidiyor çünkü geldiğimde uzun süre maç oynamamıştım. Kondisyon seviyem yavaş yavaş eski haline, en iyi şekline geliyor. Bu yüzden mutluyum ama dediğim gibi en önemlisi takımın alacağı sonuçlar" diye taraftarlara umut dağıttı.