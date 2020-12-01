Dadaş’ta Ünal Karaman sesleri

Son 6 maçında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Erzurum'da, Antalya beraberliği sonrası Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Dadaşlar, yeni hoca arayışlarına vakit kaybetmeden başladı. Mavi-beyazlılarda Mehmet Özdilek'in yerine düşünülen ilk ismin, son olarak geçen sezon 3 Mart'ta geldiği Rize'de 9 maçta görev alıp sezon sonu görevinden ayrılan Ünal Karaman olduğu öğrenildi. İki tarafın kısa süre içinde bir araya geleceği belirtildi. Erzurum'da diğer adayların ise Mesut Bakkal, Mehmet Altıparmak ve Tamer Tuna olduğu bildirildi.