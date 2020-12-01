Haberler BB Erzurumspor Dadaş’ta Ünal Karaman sesleri

Dadaş’ta sesleri

Son 6 maçında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan 'da, beraberliği sonrası ile yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
Dadaş’ta Ünal Karaman sesleri
Son 6 maçında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan 'da, beraberliği sonrası ile yollar ayrıldı. Dadaşlar, yeni hoca arayışlarına vakit kaybetmeden başladı. Mavi-beyazlılarda Mehmet Özdilek'in yerine düşünülen ilk ismin, son olarak geçen sezon 3 Mart'ta geldiği 'de 9 maçta görev alıp sezon sonu görevinden ayrılan olduğu öğrenildi. İki tarafın kısa süre içinde bir araya geleceği belirtildi. Erzurum'da diğer adayların ise , ve olduğu bildirildi.
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