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'da dönemi sona erdi!

ekiplerinden 'da 54 yaşındaki tecrübeli teknik adam ile yollar resmen ayrıldı. | Son dakika haberleri

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:01 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:29
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi!

ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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