BB Erzurumspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligin iki formsuz ekibini karşı karşıya getiren mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Dadaşlar 5, Antalya da 6 maçlık üç puan hasretini bu 90 dakiak sonunda noktalamak istiyor.

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR CANLI

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes

Antalyaspor: Ferhat, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Ufuk, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.