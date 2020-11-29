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Erzurumspor maçı CANLI

'in 10. haftasında iki formsuz ekip . Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da mutlak galibiyeti hedefliyor. Dadaşlar 5, ekibi ise ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:29
BB Erzurumspor Antalyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kozlarını paylaşıyor. Ligin iki formsuz ekibini karşı karşıya getiren mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Dadaşlar 5, Antalya da 6 maçlık üç puan hasretini bu 90 dakiak sonunda noktalamak istiyor.

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR CANLI

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes

Antalyaspor: Ferhat, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, , Ufuk, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

. Erzurumspor - Antalyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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