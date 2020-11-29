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Erzurumspor : 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in iki formsuz ekibinin karşı karşıya geldiği 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Son bölüme 2-1 mağlup giren ev sahibi Erzurum, 85'te Gomes'in golüyle 1 puanı kurtardı. Bu sonucun ardından Dadaşlar'ın galibiyet hasreti 6 maça, ekibininin ise 7 maça yükseldi. Antalyaspor'da Naldo 89'da ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:29 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 15:31
BB Erzurumspor Antalyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 10. haftasında Erzurumspor ile kozlarını paylaştı. İki formsuz ekibin mücadelesinde kazanan çıkmazken, karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maça etkili başlayan ev sahibi Erzurumspor, 29'da Kaan Kanak'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Antalyaspor, 60'ta ile 65'te Gökdeniz Bayrakdar'ın golleriyle 2-1 öne geçti.

85'te Ricardo Gomes attığı golle Erzurum'a bir puanı getiren isim oldu.

Konuk ekip Antalyaspor'da Naldo 89. dakikada çift sarıdan kırmız kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

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Antalyaspor, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Dadaşlar da üst üste 6. maçında üç puan hasretini dindiremedi.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Erzurumspor 9 puana yükseldi.

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