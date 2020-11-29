BB Erzurumspor Antalyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. İki formsuz ekibin mücadelesinde kazanan çıkmazken, karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Maça etkili başlayan ev sahibi Erzurumspor, 29'da Kaan Kanak'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Antalyaspor, 60'ta Veysel Sarı ile 65'te Gökdeniz Bayrakdar'ın golleriyle 2-1 öne geçti.
85'te Ricardo Gomes attığı golle Erzurum'a bir puanı getiren isim oldu.
Konuk ekip Antalyaspor'da Naldo 89. dakikada çift sarıdan kırmız kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
ERSUN YANAL YİNE KAZANAMADI!
Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Akdeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Dadaşlar da üst üste 6. maçında üç puan hasretini dindiremedi.
Antalyaspor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Erzurumspor 9 puana yükseldi.