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Gol sesi çıkmadı

-Çaykur Rize maçı başladığı gibi bitti. Takımlar ikinci yarıda net fırsatlar yakalasa da skoru değiştiremedi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Gol sesi çıkmadı

'de Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarı çok kısır geçti. 10. dakikada ev sahibinde Novikovas'ın uzaktan şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 29'da İbrahim Akdağ'ın şutu ise auta gitti. 53'te Emrah'ın şutu Gökhan'da kaldı. 56'da Melnjak'ın şutu direğin dibinden çıktı. 64'te Samudio'nun şutunu Farnolle kontrol etti. 70'te Remy kaleyi tutturamadı. 85'te Emrah'ın, 86'da Novikovas'ın şutunu kaleci Gökhan çeldi. Maçın son anlarında Samudio net bir fırsatı harcadı ve maç 0-0 berabere tamamlandı. bu sonuçla ligdeki ilk beraberliğini alarak puanını 7'ye yükseltti ve evinde kazanamama serisini sürdürdü. Son iki maçından iki puan çıkaran Çaykur Rizespor ise milli araya galibiyete hasret kalarak girdi.

ELEKTRİK KESİLDİ

Erzurum-Çaykur Rize maçının son anlarında stadın elektrikleri kesildi. Hakem , karşılaşmayı önce bir süre durdurdu. Futbolculara topu görüp göremediğini soran Ümit Öztürk, maçı devam ettirme kararı verdi.

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