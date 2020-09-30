BB Erzurumspor Ricardo Gomes'i kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor golcü transferini resmen bitirdi.

Dadaşlar Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Ricardo Gomes'in transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Ağustos 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah'a transfer olan Ricardo Gomes, 2020 yılında ise kiralık olarak Al-Ittihad Kalba SC'de oynadı.