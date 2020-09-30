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Erzurumspor 'i kadrosuna kattı!

ekiplerinden golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Mavi-beyazlı ekip golcü futbolcu 'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 22:00
BB Erzurumspor Ricardo Gomes'i kadrosuna kattı!

ekiplerinden golcü transferini resmen bitirdi.

Dadaşlar Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan 'in transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Ağustos 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah'a olan Ricardo Gomes, 2020 yılında ise kiralık olarak Al-Ittihad Kalba SC'de oynadı.

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