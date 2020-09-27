Dadaş'tan gol şov

Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor sezonu Ankaragücü deplasmanında 3 puanla açmıştı. Geçtiğimiz hafta 1-0 öndeyken 80. dakikadan sonra yediği 2 golle Sivasspor'a mağlup olan Dadaşlar, Kayserispor engelini rahat aştı. Devre sonuna doğru mavibeyazlılar coştu. Novikovas'ın nefis topuk pasında Rashad Muhammed'in vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Rashad'a çarpan top ağlarla buluştu. Novikovas, Emrah'ın asistinde golü atarak skoru 2-0'a getirdi.

İkinci devrede Kayserispor'da Pedro Henrique oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılılar hareketlendi. Rakip kalede daha etkili olmaya başlayan Kayserispor 61'de tehlikeli geldi. Pedro Henrique'nin çaprazdan vuruşu auta gitti. 83'te Henrique'nin düşürülmesiyle Kayserispor penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına aynı oyuncu geçti ve skoru 2-1'e getirdi. Kayserispor beraberlik için yüklenirken Erzurumspor kontrataktan golü attı. Sissoko sakin bir vuruşla skoru belirledi: 1-3.

GEREKENLER YAPILACAK

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3-1'lik yenilgi sonrası bir hayli kızgındı. Gözbaşı, Twitter hesabından "Gerekenler yapılacak" paylaşımı yaptı. Gözbaşı'nın bu sözleri hem teknik heyet hem de futbolculara gözdağı olarak yorumlandı.

BASİT GOLLER YEDİK

Bayram Bektaş (Kayserispor): Ligin henüz başı. Bunun telafisi haftaya Ankaragücü'nü deplasmanda yenmek olacak. Çok basit 2 gol yedik. İkinci yarı daha risk alarak oynadık. 2-1'i bulunca umutlandık. Ancak olmadı.

OYUNA HÜKMETTİK

Mehmet Özdilek (BB Erzurum): Seyirci olmamasıyla artık iç saha-dış saha gibi bir durum kalmadı. Her takım her maça eşit avantajla çıkıyor. Oyunun geneline hükmettik. 3 haftalık periyotta iyi bir grafik yakaladık.

EMRAH 'BAŞ ASİST'

Erzurumspor'un yıldızı Emrah Başsan sezona fırtına gibi girdi. Mavibeyazlı ekibin orta saha oyuncusu Ankaragücü ve Sivasspor maçlarnıdan sonra Kayserispor mücadelesinde de asistini yaptı. 3 maçta 3 asiste ulaştı.