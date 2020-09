Mehmet Özdilek: Oyuna hükmettik

Ligin 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 puanı 3 golle aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Buraya gelirken iç saha dış saha avantajının kalmadığı seyirci avantajının ortadan kalkmasıyla birlikte her müsabakaya her takımın ortak olduğunu söylemiştim. Buraya geçen hafta evimizde iyi oynayarak kaybederek geldik. Bugünde amacımız iyi futbolla birlikte iyi oyunumuzu sürdürerek maçı kazanmaktı. Oyun genelinde de istediğimiz gibi oyuna müdahil olduk. Oyuna hükmettik. Takım olarak sahada ne yaptığını bilen bir ekip görüntümüz var. Bu çok önemli. Biz 3 haftalık periyotta, oyunsal anlamda her hafta üstüne koyarak, güçlenerek gelen bir takımız. Geçen hafta bir kaza yaşadık futbolda bunlar var. Lig çok uzun bir maraton devam etmeliyiz. Bundan sonrada kazanacağız kaybedeceğiz ama kazandığımız veya kaybettiğimiz hiçbir maçı savaşmadan kazanmayacağız ya da kaybetmeyeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim gibi yeni kurulan takımlar için deplasmanda kazanılan 3 puan önemli. Hala eksiklerimiz var. sakan oyuncularımız var aramıza katılacaklar var. Bunlara rağmen bu süreci sağlıklı olarak geçirmeye çalışıyoruz. Oyunsal anlamda çok dalgalanma yaşamadan üstüne koyarak ilerlemek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.