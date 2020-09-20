Dadaşlar'dan centilmenlik örneği

Ligde bugün Sivasspor'u konuk edecek BB Erzurumspor, kırmızıbeyazlı kulübe, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas ve Erzurum kongrelerinin hikayesinin anlatıldığı kliple "hoş geldin" mesajı verdi. Hazırlanan klipte "Tarihin sayfalarında aynı kader etrafında birleşen bu iki aziz şehir kardeşlik ruhunu yansıtıyor. Sivasspor'u şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız" denildi.