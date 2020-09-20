Ligde bugün Sivasspor'u konuk edecek BB Erzurumspor, kırmızıbeyazlı kulübe, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas ve Erzurum kongrelerinin hikayesinin anlatıldığı kliple "hoş geldin" mesajı verdi. Hazırlanan klipte "Tarihin sayfalarında aynı kader etrafında birleşen bu iki aziz şehir kardeşlik ruhunu yansıtıyor. Sivasspor'u şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız" denildi.
Dadaşlar'dan centilmenlik örneği
Ligde bugün Sivasspor'u konuk edecek BB Erzurumspor, kırmızıbeyazlı kulübe, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas ve Erzurum kongrelerinin hikayesinin anlatıldığı kliple "hoş geldin" mesajı verdi.
BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50