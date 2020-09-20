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Dadaşlar'dan centilmenlik örneği

Ligde bugün 'u konuk edecek Erzurumspor, kırmızıbeyazlı kulübe, hesabından Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve kongrelerinin hikayesinin anlatıldığı kliple "hoş geldin" mesajı verdi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Dadaşlar'dan centilmenlik örneği

Ligde bugün 'u konuk edecek Erzurumspor, kırmızıbeyazlı kulübe, hesabından Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve kongrelerinin hikayesinin anlatıldığı kliple "hoş geldin" mesajı verdi. Hazırlanan klipte "Tarihin sayfalarında aynı kader etrafında birleşen bu iki aziz şehir kardeşlik ruhunu yansıtıyor. Sivasspor'u şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız" denildi.

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