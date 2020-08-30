Son dakika: Erzurumspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcu...
Son dakika.. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolda da etkisini sürdürüyor. Son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan testler sonrası 2 futbolcusunda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
Erzurumspor kulübü resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Takımımızda Covid-10 belirtililerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmış, oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştur." ifadeleri kullanıldı.
- 30.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Erzurumspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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