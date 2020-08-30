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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler BB Erzurumspor Süper Lig ekibinde corona şoku! 2 futbolcuda...

dakika: 'da corona virüsü şoku! 2 futbolcu...

Son dakika: Erzurumspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcu...

dakika.. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolda da etkisini sürdürüyor. Son olarak 'in yeni ekiplerinden BB yapılan testler sonrası 2 futbolcusunda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

kulübü resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Takımımızda Covid-10 belirtililerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmış, oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştur." ifadeleri kullanıldı.

  1. 30.08.2020
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