Son dakika: Erzurumspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcu...

Erzurumspor kulübü resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Takımımızda Covid-10 belirtililerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmış, oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştur." ifadeleri kullanıldı.