Erzurumspor, Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattı - Son dakika BB Erzurumspor haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Erzurumspor, 'yu kadrosuna kattı

Erzurumspor, Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattı

'in yeni ekibi Erzurumspor, çalışmalarına devam ediyor. Dadaşlar, Kamerunlu savunmacı 'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 'yu ettiğini açıkladı.

Süper Lig'e geri dönen Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, 'nın Sochaux takımıyla sözleşmesi sona eren Kamerun 'nın stoperi Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kariyerinde Ukrayna, , ve Fransa Ligi'nde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 23 kez de Kamerun Milli Takımı'yla sahaya çıktı.

  1. 29.08.2020
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