Erzurumspor, Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Dadaşlar, Kamerunlu savunmacı Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adolphe Teikeu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'e geri dönen BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Fransa'nın Sochaux takımıyla sözleşmesi sona eren Kamerun Milli Takımı'nın stoperi Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kariyerinde Ukrayna, Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa Ligi'nde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 23 kez de Kamerun Milli Takımı'yla sahaya çıktı.
Adolphe Teikeu#Erzurumspor'umuzda!— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) August 29, 2020
Camiamıza hayırlı olsun! ?? ???? pic.twitter.com/v9VCjEEXY8
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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