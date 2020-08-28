Büyükşehir Belediye Erzurumspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları... - Son dakika BB Erzurumspor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'da futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarına uygulanan tüm testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden 'da futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mavi-beyazlı takımda futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

  1. 28.08.2020
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