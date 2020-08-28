Büyükşehir Belediye Erzurumspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarına uygulanan tüm corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mavi-beyazlı takımda futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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