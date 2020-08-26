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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler BB Erzurumspor Süper Lig ekibinde bir corona vakası daha!

Son dakika: 'da bir corona virüsü vakası daha!

Son dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bir corona virüsü vakası daha!

Son dakika açıklamasına göre; 'in yeni ekiplerinden 'da Arturo Mina'nın ardından bir oyuncuda daha corona virüsüne rastlandı.

'in yeni takımlarından 'da bir corona virüsü vakasına daha rastlandı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve futbolcunun karantinaya alınarak tedavisine başlandığı kaydedildi.

Bilindiği gibi Erzurumspor'da daha önce de yeni transferlerden Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 10:59
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