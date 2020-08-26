Son dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bir corona virüsü vakası daha!
Son dakika açıklamasına göre; Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Arturo Mina'nın ardından bir oyuncuda daha corona virüsüne rastlandı.
Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bir corona virüsü vakasına daha rastlandı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve futbolcunun karantinaya alınarak tedavisine başlandığı kaydedildi.
Bilindiği gibi Erzurumspor'da daha önce de yeni transferlerden Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 10:59
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