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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a genç maestro

Erzurumspor’a genç maestro

 hareketli kulüplerinden , 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan ayrılan 'ı da kadrosuna kattı.

hareketli kulüplerinden , 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan ayrılan 'ı da kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hüseyin Üneş, 25 yaşındaki futbolcuya resmi imzayı attırdı. Genç orta saha, geçen sezon oynadığı 32 maçta 2 gol attı.

  1. 24.8.2020
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