Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme yeniledi - Son dakika BB Erzurumspor haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler BB Erzurumspor BB Erzurumspor Emrah Başsan ile sözleşme yeniledi

, ile sözleşme yeniledi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme yeniledi

'in yeni ekiplerinden , ile tekrar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında, mukavelesi sona eren 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile sözleşme yenilendi.

  1. 17.08.2020
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