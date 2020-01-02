BB Erzurumspor’da Sunu ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Fransız forvet oyuncusu Gilles Sunu'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği açıklandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Fransız futbolcu Sunu'nun sözleşmesi feshedildi.
Mavi-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Togo asıllı Fransız futbolcu Gilles Sunu ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.
Fransız forvet oyuncusu Sunu BB Erzurumspor'da geçirdiği 1,5 sezonda 38 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.
- 02.01.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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