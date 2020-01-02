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02 Ocak 2020, Perşembe
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’da Sunu ile yollar ayrıldı

BB Erzurumspor’da Sunu ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Fransız forvet oyuncusu 'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da Fransız futbolcu Sunu'nun sözleşmesi feshedildi.

Mavi-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun yaz döneminde kadrosuna kattığı Togo asıllı Fransız futbolcu ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.

Fransız forvet oyuncusu Sunu BB Erzurumspor'da geçirdiği 1,5 sezonda 38 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.

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  1. 02.01.2020
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