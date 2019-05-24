Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri gerçekleştirdi.
Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 dar alanda top kapma ve taktik çalışmalar ile tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan İbrahim Akdağ, Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed katılmadı.
Bu antrenman ile Erzurum'daki hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlılar, yarın uçakla Kayseri'ye gidecek.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın Kayseri'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 24.05.2019
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Toplam 1
Yorum
mehmet rıza olmaz kalsın başarısız
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Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
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İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
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