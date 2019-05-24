Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
24 Mayıs 2019, Cuma
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Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

, 'in 34. ve son haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 dar alanda top kapma ve taktik çalışmalar ile tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan İbrahim Akdağ, ve Gabriel Obertan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed katılmadı.

Bu antrenman ile 'daki hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlılar, yarın uçakla 'ye gidecek.

, maçının hazırlıklarını yarın Kayseri'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 24.05.2019
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