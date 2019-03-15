BB Erzurumspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
15 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BB Erzurumspor Haberleri BB Erzurumspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

’in 26. haftasında sahasında ’u ağırlayacak olan Erzurumspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor kulüp tesislerinde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

İdmanda sakatlığını atlatan Rashad Muhammed yer alırken, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ise antrenmanı takip etti.

  1. 15.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN