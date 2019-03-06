Erzurumspor, teknik direktör Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
- 06.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
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Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Erzurumspor, teknik direktör Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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