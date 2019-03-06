Erzurumspor, teknik direktör Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı
06 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BB Erzurumspor Haberleri Erzurumspor, teknik direktör Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı

Erzurumspor, Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı

Erzurumspor, teknik direktör Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hamza Hamzaoğlu:

  1. 06.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erzurumspor, teknik direktör Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN