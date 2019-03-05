Mehmet Özdilek: 'Görev aldığımız süre içinde başarılıydık'
05 Mart 2019, Salı
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: 'Görev aldığımız süre içinde başarılıydık'

Mehmet Özdilek: 'Görev aldığımız süre içinde başarılıydık'

Erzurumspor’da yürüttüğü teknik direktörlük görevinden ayrılan , bazı yöneticiler tarafından inanç ve güven eksikliği gördüklerini ve bunun sonucunda ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

'in 24. haftasında ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından sözleşmesi karşılıklı feshedilen Teknik Direktör kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Erzurumspor taraftarına özellikle teşekkür ettiğini ifade eden Özdilek, "Dün itibari ile bir ayrılık yaşadık. Yönetim içerisinde ki bazılarının inanç ve güven konusunda ki eksikliğini gördük. Bu hassas dönemde bu tavrın hem bizlere hem de camiaya zarar vereceğini düşündüğümüz için ayrılık kararı aldık. Bu süreç içerisinde bizlere destek olan Başkanımıza, yönetici arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize, medya mensuplarına ve bizi her koşulda yalnız bırakmayan fedakar Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.

"İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ"
İstatistiksel anlamda takımın başında kaldıkları süre zarfı içerisinde başarılı olduklarını ifade eden Özdilek, "7. haftada BB Erzurumspor'a geldik bugün itibari ile 24. haftada ayrılığımız oldu 17 haftadır biz buradayız. Bu 17 haftada 4 galibiyet 8 beraberlik 5'de mağlubiyet aldık. 17 maçta 20 puan aldık bunu ortalamaya vurduğunuz zaman puan başına 1.18 yapıyor. Dolayısıyla 17 haftalık süreçte sıralama yapınca bu takım 11. sırada yer alıyor. İstatistikler yalan söylemez" dedi.

Yönetim içindeki bazı yöneticilerin bizlere karşı olan inanç ve güven konusunda ki eksiliğini gördük. Dolayısıyla bu hassas süreçte bu davranışların bizlere camiaya zarar vereceğini düşünerek ayrılma kararını aldık ekibimle birlikte.?

Görevde olduğu sürece yanlarında olduğunu açıkladığı Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, futbolcu ve taraftarlara teşekkür eden Özdilek, BB. Erzurumspor'a da başarılar diledi.

  1. 05.03.2019
  2. Güncelleme: 05.03.2019 14:19
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