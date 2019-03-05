Mehmet Özdilek: 'Görev aldığımız süre içinde başarılıydık'
BB Erzurumspor’da yürüttüğü teknik direktörlük görevinden ayrılan Mehmet Özdilek, bazı yöneticiler tarafından inanç ve güven eksikliği gördüklerini ve bunun sonucunda ayrılık kararı aldıklarını söyledi.
"İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ"
İstatistiksel anlamda takımın başında kaldıkları süre zarfı içerisinde başarılı olduklarını ifade eden Özdilek, "7. haftada BB Erzurumspor'a geldik bugün itibari ile 24. haftada ayrılığımız oldu 17 haftadır biz buradayız. Bu 17 haftada 4 galibiyet 8 beraberlik 5'de mağlubiyet aldık. 17 maçta 20 puan aldık bunu ortalamaya vurduğunuz zaman puan başına 1.18 yapıyor. Dolayısıyla 17 haftalık süreçte sıralama yapınca bu takım 11. sırada yer alıyor. İstatistikler yalan söylemez" dedi.
Yönetim içindeki bazı yöneticilerin bizlere karşı olan inanç ve güven konusunda ki eksiliğini gördük. Dolayısıyla bu hassas süreçte bu davranışların bizlere camiaya zarar vereceğini düşünerek ayrılma kararını aldık ekibimle birlikte.?
Görevde olduğu sürece yanlarında olduğunu açıkladığı Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, futbolcu ve taraftarlara teşekkür eden Özdilek, BB. Erzurumspor'a da başarılar diledi.
- 05.03.2019
- Güncelleme: 05.03.2019 14:19
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Mehmet Özdilek: 'Görev aldığımız süre içinde başarılıydık' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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