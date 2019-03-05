BB Erzurumspor 'yeni başlangıç' peşinde!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da onursal başkan Mehmet Sekmen, takımdaki teknik direktör değişikliği ile birlikte yeni bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.
Mehmet Sekmen, Mehmet Özdilek'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi sonrası anlaşma sağlanan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve takım kaptanı Egemen Korkmaz'la kulüp tesislerinde görüştü.
Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mutlaka ligde kalması gerektiğini aktararak, "Erzurumspor olarak taraftarı güçlü bir takımız. Pazar günü oynanan Galatasaray maçını izleyenler, bu bölgenin Erzurumspor gibi bir takıma ihtiyacı olduğunu gördü. Çok kısa sürede buralara geldik ama kısa sürede pes etmediğimizi kamuoyuna göstereceğiz. Erzurumspor, bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın oynanan futbol ve yapılan transferler itibarıyla daha iyi yerlerde olması gerektiğini vurgulayan Sekmen, "Futbolda biraz şans da yanınızda olacak. İnanıyorum ki bundan sonra arzu ettiğimiz yerde oluruz." diye konuştu.
Mehmet Özdilek'e göstermiş olduğu kadirşinaslıktan dolayı teşekkür eden Mehmet Sekmen, "Mehmet Özdilek ile anlaşarak ayrıldık. O da hakikaten kıymetli bir hoca. Çok güzel oyun oynatmasına rağmen futbolda netice önemli. Netice gelmeyince, arzu ettiğiniz şeyler olmuyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
- 05.03.2019
- Amedspor'lu Mansur Çalar PFDK'ya sevk edildi
- Kehinde golü babasına adadı Disiplin Kurulu'na sevk edildi
- Elazığspor’da Serhat Gülpınar dönemi resmen başladı
- Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası Erzurum'da gerçekleşti
- Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz"
-
Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
-
Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
-
Çok yaşa Türkiye
Toplam 2
Yorum
baksoy Sen neymişsin be ONAZİ seni mum ile arıyoruz orta saha kayıp topu kesecek adam yok takımda senden başka maalesef ?
BB Erzurumspor 'yeni başlangıç' peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.