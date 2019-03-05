BB Erzurumspor 'yeni başlangıç' peşinde!
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BB Erzurumspor Haberleri BB Erzurumspor 'yeni başlangıç' peşinde!

BB Erzurumspor 'yeni başlangıç' peşinde!

BB Erzurumspor 'yeni başlangıç' peşinde!

ekiplerinden 'da onursal başkan , takımdaki teknik direktör değişikliği ile birlikte yeni bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.

, 'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi sonrası anlaşma sağlanan teknik direktör ve takım kaptanı 'la kulüp tesislerinde görüştü.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sekmen, 'un mutlaka ligde kalması gerektiğini aktararak, "Erzurumspor olarak taraftarı güçlü bir takımız. Pazar günü oynanan Galatasaray maçını izleyenler, bu bölgenin Erzurumspor gibi bir takıma ihtiyacı olduğunu gördü. Çok kısa sürede buralara geldik ama kısa sürede pes etmediğimizi kamuoyuna göstereceğiz. Erzurumspor, bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın oynanan futbol ve yapılan transferler itibarıyla daha iyi yerlerde olması gerektiğini vurgulayan Sekmen, "Futbolda biraz şans da yanınızda olacak. İnanıyorum ki bundan sonra arzu ettiğimiz yerde oluruz." diye konuştu.

Mehmet Özdilek'e göstermiş olduğu kadirşinaslıktan dolayı teşekkür eden Mehmet Sekmen, "Mehmet Özdilek ile anlaşarak ayrıldık. O da hakikaten kıymetli bir hoca. Çok güzel oyun oynatmasına rağmen futbolda netice önemli. Netice gelmeyince, arzu ettiğiniz şeyler olmuyor." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA
  1. 05.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BB Erzurumspor 'yeni başlangıç' peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN