Hamza Hamzaoğlu Erzurum'da!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'da!

Hamza Hamzaoğlu Erzurum'da!

Erzurumspor, 'ten boşalan teknik direktörlük görevine 'nu getirdi.

Detaylar birazdan...
  1. 04.03.2019
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