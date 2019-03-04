Erzurum’da tek değişiklik – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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’da tek değişiklik

Erzurum’da tek değişiklik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör , cezalı olan Kristian Fardal Opseth'in yerine karşısında Rashad Muhammed'i ilk 11'de görevlendirdi.
  1. 4.3.2019
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