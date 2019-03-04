Erzurum’da tek değişiklik
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.
- 4.3.2019
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Slaven Bilic mesaj yolladı
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Santraforvet Şifo Mehmet - Tamer Tuna - Hikmet Karaman Teknik Direktör adaylarım...
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Mağlup olmuş takım başkanı gibiyim"
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mavericks/bjk Bizimde korner atışında Vidaya yapılan penaltımız güme gitti fakat nedense bu pozisyon hiç yokmuş gibi saydılar !
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Dorukhan sakat ve cezalı
Toplam 1
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Metin Yabancılara dünyaları veren bu kulüpler işlerini tamamladıktan sonra iflas sonrası bu oyuncular şans buluyor birde topluma konuşıyorlar
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