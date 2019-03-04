Emrah Başsan tepki gösterdi – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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tepki gösterdi

Emrah Başsan tepki gösterdi

Erzurumspor'un yıldız isimlerinden , oyundan çıkarıldığı anlarda teknik heyete tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında yerini Taylan'a bırakan Emrah, tabelada kendi numarasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Mimikleriyle tepkisini dile getiren tecrübeli futbolcu, sinirli bir şekilde kulübedeki yerine geçti.
  1. 4.3.2019
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