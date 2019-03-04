Dadaş’ın şakası yok – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Dadaş’ın şakası yok

Dadaş’ın şakası yok

Mavi-beyazlılar, ikinci yarıda devlere galibiyet sevinci yaşatmadı. , G.Saray’dan da bir puan aldı.

Erzurumspor, 'in ikinci yarısında devlere galibiyet sevinci yaşatmadı. İlk yarıda oynanan 16. haftadaki maçından bir puanla ayrılan mavi-beyazlılar, ligin ikinci devresinde oynadığı , ve karşılaşmalarından sonra dün de sınavından beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara karşı öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını koruyamayan , alt sıralardaki mücadele kadar zirve yarışına da kızıştırdı. Bu sezon sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde eden 'in öğrencileri, deplasmanda ise henüz galibiyet sevinci yaşamadı. Potadan çıkma hesapları yapan Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında son dönemin flaş takımı 'la deplasmanda karşılaşacak.
  1. 4.3.2019
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