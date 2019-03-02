Erzurumspor Galatasaray maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.
Yaklaşık 45 dakika süren antrenmanda sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Tolga Ünlü ve Samed Ali Kaya yer almadı.
Sıfırın altında 5 derece yapılan antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurum temsilcisi, kampa girdi.
GALATASARAY MAÇINDA HEDEF GALİBİYET
Galatasaray karşılaşması öncesi ligde geride kalan 23 maçta 21 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puan cetvelinde 17. sırada bulunuyor.
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen mavi-beyazlı takım, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen Kristian Fardal Opseth'in de forma giyemeyeceği bu karşılaşmaya 4 eksikle çıkacak.
Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Erzurumspor Galatasaray maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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