Erzurumspor Galatasaray maçına hazır
02 Mart 2019, Cumartesi
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Erzurumspor maçına hazır

Erzurumspor Galatasaray maçına hazır

Spor Toto 'in 24. haftasında yarın 'ı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Yaklaşık 45 dakika süren antrenmanda sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, ve Samed Ali Kaya yer almadı.

Sıfırın altında 5 derece yapılan antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurum temsilcisi, kampa girdi.

GALATASARAY MAÇINDA HEDEF GALİBİYET

karşılaşması öncesi ligde geride kalan 23 maçta 21 puan toplayan , puan cetvelinde 17. sırada bulunuyor.

'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen mavi-beyazlı takım, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen Kristian Fardal Opseth'in de forma giyemeyeceği bu karşılaşmaya 4 eksikle çıkacak.

Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta hakem düdük çalacak.

  1. 03.03.2019
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