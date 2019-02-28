Kritik haftalar başladı – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BB Erzurumspor Haberleri Kritik haftalar başladı

Kritik haftalar başladı

Kritik haftalar başladı

Erzurumspor’un hocası , “Dikkatli olmalıyız” dedi.

Düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör , maçı öncesi telafisi olmayan haftalara girdiklerini vurguladı. Özdilek, "Yeni MHK ile hakemlerin daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Artık her takım için geri dönüşü olmayan haftalar başladı. Hakikaten futbolun konuşulduğu maçların oynanması en büyük hayalim" dedi. Erzurum, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını devam ettirdi.
  1. 28.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kritik haftalar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN