BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Erzurum temsilcisinde defans oyuncusu Pierre Kanstrup, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 21.2.2019 18:21
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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