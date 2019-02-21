BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
21 Şubat 2019, Perşembe
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BB Erzurumspor'da maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

'in 23. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Erzurum temsilcisinde defans oyuncusu Pierre Kanstrup, takımdan ayrı salonda çalıştı.

, 24 Şubat Pazar günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 21.2.2019 18:21
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