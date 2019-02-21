BB Erzurumspor'a yeni sponsor
21 Şubat 2019, Perşembe
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BB Erzurumspor'a yeni sponsor

BB Erzurumspor'a yeni sponsor

ekibi 'un yeni forma göğüs sponsoru firması oldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Erzurum ekibi, 23. haftada 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maça, yeni sponsorun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.

Sezon sonuna kadar geçerli olan anlaşmaya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısıyla duyurulacak.

  1. 21.2.2019 21:36
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