Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
19 Şubat 2019, Salı
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Erzurumspor'da maçı hazırlıkları başladı

Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Mavi-beyazlı takımın yaklaşık 45 dakika süren kondisyon ağırlıklı idmanına hafif sakatlığı bulunan katılmadı.

, 24 Şubat Pazar günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

  1. 19.2.2019 22:06
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