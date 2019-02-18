Dadaş nihayet

Spor Toto Süper Lig'de ateş hattından kurtulma savaşı veren Erzurum, üst üste 2 galibiyetle gelen Sivasspor'a 'dur' dedi. Maçta gol perdesini 3'te VAR'dan verilen penaltıyla Scuk açtı: 1-0. 12'de Rybalka, yine VAR'ın ofsayt kararını iptal etmesiyle Sivas'a eşitliği getirdi: 1-1. 30'da maçın yıldızlarından Eduok, kaleciden dönen topu tamamladı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.



EDUOK&OBERTAN ŞOV

Yiğido, 55'te Hakan Arslan'ın jeneriklik volesiyle maça bir kez daha denge getirdi: 2-2. Ancak 60'ta Obertan'ın vuruşunda kaleciden seken topu Eduok kendisinin 2, takımının 3. golü olarak ağlara gönderdi: 3-2. 72'de kapanışı; Eduok'la birlikte mücadeleye damga vuran Obertan yaptı: 4-2. Dadaş, 8 maç sonra galibiyetle tanışırken, Sivasspor'un ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



ŞİFO: İLKLERİN HAFTASI OLDU

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek, 3 puanın ötesinde bir maç kazandıklarını vurguladı. Şifo Mehmet, "Yenilerin performansı pozitifti. İlklerin haftası oldu, evimizde 4 gol attık mutlu olduk" dedi.



UZĞUR: BASİT HATALAR YAPTIK

Sivas'ta Hakan Keleş'in yerine basın toplantısına katılan Teknik Sorumlu Ersel Uzgur, basit hatalardan yakındı. Uzgur, "Erken yediğimiz gol bizi etkiledi. Yaptığımız basit hatalar iyi olmadı" dedi.



RASHAD'IN ACI GÜNÜ

Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in kız arkadaşı Norveç'te geçirdiği bir trafik kazasında hayata gözlerini yumdu. 25 yaşındaki Fransız golcü buna rağmen, "Arkadaşlarımı yalnız bırakamam" diyerek Sivasspor maçında kadroda yer aldı. Scuk'un golünden sonra takım arkadaşları Muhammed'in yanına gidip ona moral verdi. Genç futbolcu 63. dakikada Opseth'in yerine oyuna dahil oldu.