Erzurumspor'da galibiyet hasreti
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Erzurumspor'da galibiyet hasreti

Erzurumspor'da galibiyet hasreti

Spor Toto 'de 2018-2019 sezonundaki son galibiyetini ilk yarıda elde eden , 8 maçtır kazanamıyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 'de sezona 15 yaparak başlayan Erzurum temsilcisi, transferlerinin büyük bölümünden istediği katkıyı alamadı.

Sezon başında Moussa Kone, Sefa Akgün, Lennart Thy, Arsen Khubulov, Gilles Sunu, , Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, , İbrahim Sehic, Ridge Munsy, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Emrah Bassan ve Siphiwe Tshabalala ile mukavele imzalayan Erzurumspor, ilk 7 haftada hanesine sadece 2 puan yazdırdı.

Özellikle forvetlerinin gol yollarında yetersiz kalması nedeniyle ligin ilk yarısında 17 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan , 16 puan topladı.

Ara transfer döneminde birçok futbolcu ile yollarını ayıran Erzurumspor, gol yollarında istenen başarıyı yakalamak için forvet Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth'i, orta saha ve defanstaki açıkları kapatmak için de Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve 'u alarak kadrosunu güçlendirdi.

Mavi-beyazlı ekip, ilk yarıda 13. haftadaki Antalyaspor (1-0) galibiyetinin ardından çıktığı 8 maçın 4'ünde yenildi, 4'ünde berabere kaldı.

Süper Lig'de ilk yarının son 4 haftasında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Erzurumspor, ikinci yarıdaki ilk 4 maçta da aynı performansı ortaya koydu.

İkinci yarıda (2-1) ve (1-0) maçlarını kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş (1-1) ve 'le (1-1) berabere kaldı.

BASIN SÖZCÜSÜ DAL: "TARAFTARIMIZ TAKIMI HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü , 8 haftadır kazanamayan takımlarının, seyircinin de desteğiyle bu hafta Demir Grup maçında 3 puan alacağına inandığını belirtti.

Ahmet Dal, yaptığı açıklamada, taraftarların Erzurumspor için önemli bir güç olduğunu belirterek, "Erzurumspor taraftarı özellikle soğuk havaya rağmen yaklaşık 15 bin seyirci ortalamasıyla takımlarını bu zamana kadar hiç yalnız bırakmadı. 8 maçtır kazanamayan Erzurumspor olarak seyircinin de desteğiyle bu hafta Sivasspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 12.2.2019 13:43
  2. Güncelleme: 12.2.2019 13:48
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