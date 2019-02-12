Antrenman sonrası Kone’ye doğum günü süprizi

Lider Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puan alarak Erzurum'a dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Yapılan antrenmanın ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli futbolcu Moussa Kone'nin doğum günü pastasını antrenman sahasında keserek yeni yaşını kutladı.