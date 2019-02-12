Antrenman sonrası Kone’ye doğum günü süprizi
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Antrenman sonrası Kone’ye süprizi

Antrenman sonrası Kone’ye doğum günü süprizi

, 'in 22. haftasında pazar günü oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmandan sonra futbolcu ’nin kutlandı.

Lider deplasmanından 1 puan alarak Erzurum'a dönen , maçının hazırlıklarına başladı. Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Yapılan antrenmanın ardından , teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli futbolcu 'nin pastasını antrenman sahasında keserek yeni yaşını kutladı.

  1. 12.2.2019 15:10
  2. Güncelleme: 12.2.2019 15:59
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