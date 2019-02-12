Antrenman sonrası Kone’ye doğum günü süprizi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmandan sonra futbolcu Moussa Kone’nin doğum günü kutlandı.
Lider Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puan alarak Erzurum'a dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.
Yapılan antrenmanın ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli futbolcu Moussa Kone'nin doğum günü pastasını antrenman sahasında keserek yeni yaşını kutladı.
- 12.2.2019 15:10
- Güncelleme: 12.2.2019 15:59
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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